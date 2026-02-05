Slušaj vest

Jedan izuzetno redak prizor sa maglovite i hladne Slavije u zimu 1983/84. godine: na fotografiji je uhvaćen trenutak kada kružni tok prolazi unikatni trolejbus domaće proizvodnje, nastao u fabrici "Goša" u Smederevskoj Palanci.

Ovaj trolejbus je bio odgovor domaćih stručnjaka na novu odluku gradskih vlasti u Beogradu da se pojača mreža trolejbuskih linija umesto njihovog predviđenog ukidanja, i bio je kudikamo moderniji od modela koje je Beograd uvozio iz Sovjetskog Saveza.

Ipak, oživljavanje trolejbusa i njihov dolazak iz SSSR bio je rezultat političkih dogovora između dve zemlje jer je tako "prebijan" sovjetski dug prema Jugoslaviji, i u takvim okolnostima nije bilo mesta za trolejbuse iz Smederevske Palanke, bez obzira koliko su bili moderniji.