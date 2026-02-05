Slušaj vest

Jači saobraćaj u jutarnjem špicu beleži se na Autokomandi, a na kamerama se vidi i kolona na Plavom mostu ali mnogo kraća nego prethodnih dana.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu

AMSS: Putevi prohodni, nema snega, čuvajte se udara košave

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da kamioni na prelazu Horgoš čekaju oko pet sati pri izlazu iz Srbije.Na prelazu Batrovci kamioni čekaju oko četiri sata.

Uslovi za vožnju dobri na putevima izvan košavskog područja. Prohodnost puteva je dobra i u planinskim predelima.

Slaba povremena kiša očekuje se uglavnom u zapadnim predelima zemlje, kao i u Sremu i Bačkoj.

Putari rade na popravci oštećenja na putu i na tim mestima saobraćaj može biti usporen. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.