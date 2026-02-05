DUGA KOLONA NA PLAVOM MOSTU I NA AUTOKOMANDI: Na ostalim špic tačkama nema ni gužvi, ni zastoja! Na Gazeli sve teče (FOTO)
Jači saobraćaj u jutarnjem špicu beleži se na Autokomandi, a na kamerama se vidi i kolona na Plavom mostu ali mnogo kraća nego prethodnih dana.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
AMSS: Putevi prohodni, nema snega, čuvajte se udara košave
Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je jutros da kamioni na prelazu Horgoš čekaju oko pet sati pri izlazu iz Srbije.Na prelazu Batrovci kamioni čekaju oko četiri sata.
Uslovi za vožnju dobri na putevima izvan košavskog područja. Prohodnost puteva je dobra i u planinskim predelima.
Slaba povremena kiša očekuje se uglavnom u zapadnim predelima zemlje, kao i u Sremu i Bačkoj.
Putari rade na popravci oštećenja na putu i na tim mestima saobraćaj može biti usporen. Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
