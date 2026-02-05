Slušaj vest

Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd objavilo je javni poziv u okviru otvorenog postupka za nabavku rezervnih delova namenjenih tramvajima turskog proizvođača "Bozankaja", čija je procenjena vrednost 470 miliona dinara.

Kako se navodi, rok za realizaciju kompletne isporuke ne može biti duži od 90 dana od dostavljanja pisanog zahteva GSP.

Planiranom nabavkom obuhvaćeno je 55 različitih stavki, koje uključuju originalne i kompatibilne komponente. Reč je o delovima važnim za bezbednost i spoljašni izgled vozila.

U zavisnosti od vrste opreme, garantni rokovi kreću se od godine do dve. Za kočione diskove važe posebni uslovi, prema kojim garancija traje 24 meseca ili do dostizanja 250.000 pređenih kilometara nakon ugradnje.

