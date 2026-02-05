Slušaj vest

Gradska uprava grada Beograda obaveštava građane da je danas, 5. februara, produženo radno vreme na punktovima za prijave za upis prava svojine prema Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Radno vreme je produženo do 18 časova.

Građani koji još uvek nisu podneli prijavu, a imaju potrebu da to učine, mogu iskoristiti produženo radno vreme i predati dokumentaciju u navedenom periodu na 16. spratu u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteNekretnineProdužen rok za legalizaciju objekta do ovog datuma! Evo koje sankcije vam prete ako ne prijavite nekretninu na vreme
screenshot-20240411-084211.jpg
NekretnineAko niste prijavili nelegalan objekat, posledice su ozbiljne: Šta će biti sa kućama i pomoćnim zgradama koje ne uđu u "Svoj na svome"
legalizacija
NekretnineProdužen rok za legalizaciju: Evo još koliko imate vremena ako još niste podneli zahtev
LOZNICA - Šalter za program Svoj na svome.JPG
NekretnineZa 3 dana ističe rok za legalizaciju objekata: Advokat otkriva šta se dešava ako zakasnite i može li država da vam oduzme nekretninu
Nikola Premović