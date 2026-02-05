Radno vreme je produženo do 18 časova.
PRODUŽENO RADNO VREME ŠALTERA ZA LEGALIZACIJU: U Gradskoj upravi prijave za upis prava svojine danas do 18 sati
Gradska uprava grada Beograda obaveštava građane da je danas, 5. februara, produženo radno vreme na punktovima za prijave za upis prava svojine prema Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
Građani koji još uvek nisu podneli prijavu, a imaju potrebu da to učine, mogu iskoristiti produženo radno vreme i predati dokumentaciju u navedenom periodu na 16. spratu u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1.
