Opština Novi Beograd, u saradnji sa kompanijom „Arena Channels Group”, obezbedila je dečja igrališta za vrtiće „Naša radost” i „Čigra”, čime su značajno unapređeni uslovi za boravak i igru najmlađih u ovim predškolskim ustanovama, saopšteno je iz ove opštine.

Nova igrališta izrađena su u skladu sa najsavremenijim bezbednosnim standardima i doprinose pravilnom rastu i razvoju dece, kao i kvalitetnijem i bezbednijem boravku na otvorenom.

U izboru mobilijara učestvovali su i vaspitači Predškolske ustanove „11. april”, vodeći računa o tome da igrališta budu prilagođena fizičkim, motoričkim i emocionalnim potrebama dece predškolskog uzrasta.

Opština Novi Beograd nastavlja sa ulaganjima u unapređenje uslova u predškolskim ustanovama. U prethodnom periodu, u saradnji sa društveno-odgovornom kompanijom „Arena Channels Group”, opremljena je senzorna soba u vrtiću „Maja”, dok je u planu opremanje još tri senzorne sobe u vrtićima „Bajka”, „Istok” i „Poletarac”.

Takođe, vrtić „Srna” dobio je savremeno opremljenu sportsku salu sa novim parketom i rekvizitima za igru dece, među kojima je i veštačka stena.