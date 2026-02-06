Slušaj vest

Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, Srpska pravoslavna crkva i Institut za transfuziju krvi Srbije organizuju dobrovoljno davanje krvi u hramovima Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

U nedelju, 8. februara, od 10 do 14 časova akcije davanja krvi realizovaće se u: Hramu Svetog Save na Vračaru, Hramu Svetog Jovana Vladimira na Voždovcu, Hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Novom Beogradu, Hramu Svetog Marka na Tašmajdanu, Hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu.

„Čovek se prepoznaje po dobru koje čini. Daruj krv. Daruj život”, navedeno je u pozivu.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradTRAŽE SE DELOVI ZA "BOZANKAJU": Tender Gradskog saobraćajnog preduzeća
tramvaj_bozankaya_300525_tw1024.jpg
BeogradPOGLEDAJTE, OVO JE BIO 1. SRPSKI TROLEJBUS DOMAĆE PROIZVODNJE! Pravio se u Goši u Palanci i jezdio Beogradom na liniji 11, a evo koja je to danas! (FOTO)
trolejbusi-foto-dragana-udovicic-.jpg
Beograd"BELA JE IMALA DOM, DECU KOJU JE VOLELA SVIM SRCEM, A ONDA JE ZAVRŠILA NA ULICI" I nije jedina, ove male duše traže ljubav i dom, neki su prave mrvice (FOTO)
Screenshot 2026-02-04 090440.jpg
BeogradNAMENJENA MLADIMA: Edukativna radionica za buduće muzičare u Ložionici 9. februara
shutterstock-187242992.jpg