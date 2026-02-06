„Čovek se prepoznaje po dobru koje čini. Daruj krv. Daruj život”, navedeno je u pozivu.
od 10 do 14 časova
"DARUJ KRV, DARUJ ŽIVOT" U nedelju akcije dobrovoljnog davanja krvi u hramovima SPC širom Beograda
Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, Srpska pravoslavna crkva i Institut za transfuziju krvi Srbije organizuju dobrovoljno davanje krvi u hramovima Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.
U nedelju, 8. februara, od 10 do 14 časova akcije davanja krvi realizovaće se u: Hramu Svetog Save na Vračaru, Hramu Svetog Jovana Vladimira na Voždovcu, Hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Novom Beogradu, Hramu Svetog Marka na Tašmajdanu, Hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu.
