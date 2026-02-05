Slušaj vest

Popodnevni špic je uzeo maha u prestonici, a gužve su, kao i što smo navikli na svim većim saobraćajnicama kao i mostovima. 

Te su gužve, kako se može videti na gradskim kamerama, primetne su u Nemanjinoj ulici, u oba smera, kao i na Trgu Vukov spomenik, gde je krcato prema Brankovom mostu. Slična situacija je i na Mostu na Adi, gde je gužva na pristupnim putevima prema mostu, dok nazad ka gradu idu sporije vozila. 

Kao što su građani navikli, saobraćajne gužve su i na Gazeli, Autokomandi, ali bolja situacija nije ni na Brankovom mostu, u smeru ka Terazijskom tunelu.

Gužve u Beogradu, 5. februar Foto: Printscreen Naxi kamere

Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja! 

