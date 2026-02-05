Popodnevni špic napravio je haos u Beogradu – gužve su na svim većim saobraćajnicama i mostovima. Najkritičnije u Nemanjinoj ulici, kod Vukovog spomenika, na Gazeli, Autokomandi i Mostu na Adi
BEOGRAĐANI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM! Popodnevni špic napravio haos u prestonici: Kolone u Nemanjinoj, Vukov spomenik krcat, mostovi zakovani (FOTO)
Popodnevni špic je uzeo maha u prestonici, a gužve su, kao i što smo navikli na svim većim saobraćajnicama kao i mostovima.
Te su gužve, kako se može videti na gradskim kamerama, primetne su u Nemanjinoj ulici, u oba smera, kao i na Trgu Vukov spomenik, gde je krcato prema Brankovom mostu. Slična situacija je i na Mostu na Adi, gde je gužva na pristupnim putevima prema mostu, dok nazad ka gradu idu sporije vozila.
Kao što su građani navikli, saobraćajne gužve su i na Gazeli, Autokomandi, ali bolja situacija nije ni na Brankovom mostu, u smeru ka Terazijskom tunelu.
Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja!
