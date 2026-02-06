Slušaj vest

U Beogradu se u toku noći dogodila jedna saobraćajna nezgoda, ali u njoj niko nije bio povređen, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio oko 20 časova na Obrenovačkom putu.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 102 intervencije, od kojih je 14 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hroničari, a takođe je dosta poziva bilo i zbog moždanog udara, kao i bolova u grudima.