Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj u Bulevaru despota Stefana zbog čega će doći do promena na linijama gradskog prevoza.

Koje linije se menjaju

Vozila sa linija 16, 27E, 35, 58 i 95 saobraćaće na sledećim trasama:

smer ka Terazijskom tunelu: Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - Cara Dušana - Francuska - Trg republike - Makedonska - Dečanska i dalje na redovnim trasama

smer ka Pančevačkom mostu: Dečanska - Braće Jugovića - Francuska - Cara Dušana - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana i dalje na redovnim trasama.

Vozila sa linija 27N i 32N će saobraćati na sledeći način:

smer ka Vukovom spomeniku: terminus „Trg republike" - Braće Jugovića - Francuska - Cara Dušana - Džordža Vašingtona i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama

Vozila sa linije 43 će saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)"

Vozila sa linije 95N će saobraćati na sledeći način:

smer ka Pančevačkom mostu: Dečanska - Braće Jugovića - Francuska - Cara Dušana - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana i dalje na redovnoj trasi;

smer ka Terazijskom tunelu: Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - Cara Dušana - Francuska - terminus "Trg republike" - Braće Jugovića - Makedonska - Dečanska i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 101N i 105N će saobraćati na sledeći način:

smer ka Pančevačkom mostu: Makedonska - Braće Jugovića - Francuska - Cara Dušana - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana i dalje na redovnim trasama;

smer ka Studentskom trgu: Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - Cara Dušana - Francuska - Vase Čarapića i dalje na redovnim trasama.