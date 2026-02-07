Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Bulevaru despota Stefana, na delu od zone raskrsnice sa Cetinjskom do zone raskrsnice sa Braće Jugovića, danas i sutra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
OVO SU SVE IZMENE, EVO DO KAD TRAJU: Zbog radova na Bulevaru despota Stefana, 11 linija javnog prevoza menja trasu
Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj u Bulevaru despota Stefana zbog čega će doći do promena na linijama gradskog prevoza.
Koje linije se menjaju
Vozila sa linija 16, 27E, 35, 58 i 95 saobraćaće na sledećim trasama:
- smer ka Terazijskom tunelu: Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - Cara Dušana - Francuska - Trg republike - Makedonska - Dečanska i dalje na redovnim trasama
- smer ka Pančevačkom mostu: Dečanska - Braće Jugovića - Francuska - Cara Dušana - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana i dalje na redovnim trasama.
Vozila sa linija 27N i 32N će saobraćati na sledeći način:
- smer ka Vukovom spomeniku: terminus „Trg republike" - Braće Jugovića - Francuska - Cara Dušana - Džordža Vašingtona i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama
Vozila sa linije 43 će saobraćati na skraćenoj trasi do terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)"
Vozila sa linije 95N će saobraćati na sledeći način:
- smer ka Pančevačkom mostu: Dečanska - Braće Jugovića - Francuska - Cara Dušana - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana i dalje na redovnoj trasi;
- smer ka Terazijskom tunelu: Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - Cara Dušana - Francuska - terminus "Trg republike" - Braće Jugovića - Makedonska - Dečanska i dalje na redovnoj trasi.
Vozila sa linije 101N i 105N će saobraćati na sledeći način:
- smer ka Pančevačkom mostu: Makedonska - Braće Jugovića - Francuska - Cara Dušana - Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana i dalje na redovnim trasama;
- smer ka Studentskom trgu: Bulevar despota Stefana - Džordža Vašingtona - Cara Dušana - Francuska - Vase Čarapića i dalje na redovnim trasama.
Vozila će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta, osim stajališta "Dušanova" u Francuskoj ulici.
