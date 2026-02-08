Slušaj vest

Tokom radova u Ulici Tošin bunar, od 9. februara do 11. aprila doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz beogradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu u Ulici Tošin bunar, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Džona Kenedija do zone raskrsnice sa Ulicom Žarka Miladinovića.

Tokom radova, vozila sa linija 18 i 78 će u oba smera saobraćati na trasi: Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka.

Odatle će ići trasom: 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Teodora Hercla i dalje na redovnim trasama (linija 78 u skladu sa režimom rada prevoza zbog radova na demontaži Starog savskog mosta).

Vozila sa linije 45 će u oba smera saobraćati na trasi: Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka.

Odatle će ići trasom: Nikolaja Ostrovskog i dalje na redovnoj trasi (u smeru ka okretnici "Zemun /Novi grad/” u skladu sa režimom rada zbog radova u Dobrovoljačkoj ulici).

Vozila sa linije 15N će u oba smera saobraćati trasom: Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka.

Odatle će ići trasom: 22. oktobra – Vrtlarska – Ivićeva – Teodora Hercla i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 18N će u oba smera saobraćati na trasi: Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Bulevar Mihajla Pupina – Aleksandra Dubčeka.

Odatle će ići trasom: 22. oktobra – Vrtlarska – Ugrinovačka i dalje na redovnoj trasi.