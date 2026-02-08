Slušaj vest

Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesa u kojima je pet osoba lakše povređeno, rečeno je u toj službi .

Ukupno je noćas intervenisala 121 put, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga 18 puta na javnom mestu, delom zbog alkoholisanosti sugrađana.

S obzirom na broj intervencija, kojih tokom vikenda bude i osetno više, kao i bez intervencija zbog teških povreda, ova noć za Hitnu pomoć je pretekla nešto mirnije.

Kurirr.rs/Beta

