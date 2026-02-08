Ukupno je noćas intervenisala 121 put, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.
U 3 SAOBRAĆAJKE 5 POVREĐENIH: Lekari Hitne čak 18 puta hitali na teren zbog pijanih
Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesa u kojima je pet osoba lakše povređeno, rečeno je u toj službi .
Ukupno je noćas intervenisala 121 put, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga 18 puta na javnom mestu, delom zbog alkoholisanosti sugrađana.
S obzirom na broj intervencija, kojih tokom vikenda bude i osetno više, kao i bez intervencija zbog teških povreda, ova noć za Hitnu pomoć je pretekla nešto mirnije.
Kurirr.rs/Beta
