Tradicionalno svakog prvog vikenda u mesecu, već dve decenije, JKP „Gradska čistoća” sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog i elektronskog otpada sa beogradskih ulica, pa će tako biti i tokom dana vikenda, 7. i 8. februara, saopšteno je iz ovog komunalnog preduzeća.

Ekipe „Gradske čistoće” rade u svom punom kapacitetu, a tokom prvog vikenda u februaru sugrađani će svoje nepotrebne kabaste predmete i elektronski otpad iz svojih domova, poput: kauča, ormara, komoda, stolova, starih televizora, računara, frižidera, šporeta i drugih kućnih aparata moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe ,,Čistoće” u najbržem roku ukloniti.

Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada.

Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa, i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona „Gradske čistoće” u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova.

„Čistoća” apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga koji je moguće naći na zvaničnom sajtu preduzeća.

Šta se radi ostalim danima u mesecu

Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti i elektronski otpad: odnošenjem na pogon JKP-a „Gradska čistoća” u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova ili pozivanjem ekipa JKP-a „Gradska čistoća” na pomenute brojeve telefona, uz pružanje informacije o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Ekipe će doći i ukloniti kabasti i elektronski otpad sa prijavljenih lokacija.

Brojevi telefona opštinskih pogona JKP-a „Gradska čistoća” su:

Stari grad – 011/3281-084;

Zvezdara – 011/2412-192;

Palilula – 011/2752-625;

Vračar – 011/3835-026;

Voždovac – 011/2882-916;

Savski venac – 011/2883-701;

Čukarica – 011/3570-650;

Rakovica – 011/3591-364;

Novi Beograd – 011/2603-383;

Zemun – 011/6610-722.