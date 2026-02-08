Slušaj vest

Besplatan program integralnog razvoja ličnosti u „Šumicama” osmišljen je kao interakcija etike i fizičke kulture, za decu uzrasta od šest do deset godina. Časovi će se održavati svakog četvrtka, od 17 do 18 časova, počev od 12. februara.

Koristeći ovaj program, koji kombinuje koordinaciju pokreta tela i elemente košarke, deca uspešno rešavaju probleme razvoja motoričke inteligencije koji se ne ogledaju samo u sportu.

Osnovni cilj jeste podizanje nivoa opštih fizičkih sposobnosti i razvoj kognitivnih sposobnosti, ali i usavršavanje socijalne i emocionalne inteligencije.

Prijave će se vršiti od 6. februara, radnim danima od 9 do 15 časova, popunjavanjem formulara na info-pultu „Šumica”, Ustanička 125/1.

Broj mesta je ograničen, a za više informacija može se pozvati na broj telefona 066/8085-940.