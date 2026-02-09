Završena je poslednja faza rekonstrukcije parkinga u Bloku 70, čime je u ovom novobeogradskom bloku rekonstruisano ukupno 100 parking-mesta.
Beograd
NA RADOST STANARA U BLOKU 70: Rekonstruisano 100 parking mesta
Realizacijom ovih radova unapređeni su uslovi parkiranja, poboljšano funkcionisanje saobraćaja i povećana bezbednost svih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.
Na inicijativu Opštine Novi Beograd, radove je realizovalo JKP „Beograd-put”, uz podršku JKP-a „Zelenilo – Beograd”, koje je sa posebnom pažnjom pristupilo očuvanju postojećih stabala i zelenih površina.
U prethodne dve godine na teritoriji ove opštine obezbeđeno je više od 2.000 parking-mesta, od čega je 700 novoizgrađeno.
Foto: Beograd.rs
Opština Novi Beograd nastaviće da ulaže u unapređenje infrastrukture i poboljšanje kvaliteta života građana, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beograd.rs
