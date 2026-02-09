Slušaj vest

Realizacijom ovih radova unapređeni su uslovi parkiranja, poboljšano funkcionisanje saobraćaja i povećana bezbednost svih učesnika u saobraćaju, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.

Na inicijativu Opštine Novi Beograd, radove je realizovalo JKP „Beograd-put”, uz podršku JKP-a „Zelenilo – Beograd”, koje je sa posebnom pažnjom pristupilo očuvanju postojećih stabala i zelenih površina.

U prethodne dve godine na teritoriji ove opštine obezbeđeno je više od 2.000 parking-mesta, od čega je 700 novoizgrađeno.

Screenshot 2026-02-08 101912.jpg
Foto: Beograd.rs

Opština Novi Beograd nastaviće da ulaže u unapređenje infrastrukture i poboljšanje kvaliteta života građana, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

Screenshot 2026-02-08 101439.jpg
trolejbusi-foto-dragana-udovicic-.jpg
GSP 1.jpg
Pelikan