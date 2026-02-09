isključenja struje
DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku ovih 6 delova grada!
Spisak isključenja struje
Zvezdara
10:00 - 12:00 GOLUBAČKA: 2-4,10-14,1-11, KAJMAKČALANSKA: 30,33, ŽIČKA: 7,
Voždovac
09:00 - 11:00 DANIJELOVA: 17,21-25,
Novi Beograd
10:00 - 14:00 PRVOMAJSKA: 2-24,36,42-44,64-68,1-3,
Obrenovac
07:00 - 15:00 Naselje KRTINSKA: MLADOST KOLONIJA-KRTINSKA: 0,
Surčin
10:00 - 12:00 Naselje SURČIN: KOSOVSKA: 18-26,30,34-40,15-37,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Naseljeno mesto Bistrica: potrošači oko Kamenorezca i na putu ka Lazarevcu.
