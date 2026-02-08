Slušaj vest

Glavni urbanista Grada Beograda Marko Stojčić izjavio je danas da će voz od centra Beograda do aerodroma "Nikola Tesla", a potom i do Ekspa, rasteretiti saobraćaj u prestonici Srbije i dodao da će ta pruga u dužini od 18,3 kilometara biti završena za oko godinu dana.

Stojčić je kazao da Beograd ima jako veliki broj automobila, odnosno sada blizu 800.000 i da svake godine taj broj povećava u sistemu, kao i da je železnica do aerodroma nešto bez čega glavni grad više ne može.

Ukazao je gostujući na TV Prva da se radi na saobraćajnicama širom grada, kako u Novom Beogradu, tako i u široj centralnoj zoni da bi saobraćaj bio, kako je rekao, podnošljiviji.

"Mi ne možemo da se izborimo sa tim ako nemamo šinske prevoze, odnosno tramvaj, železnicu, a od centra do aerodroma je možda i najvažnija gradska železnica koja će povezivati centar grada prvenstveno sa aerodromom, pa kasnije i sa budućim sajmom odnosno Ekspom i Nacionalnim stadionom gde u kratkom vremenu treba da dođe puno desetina hiljada ljudi da bi došli na neki događaj i vratili se. Vi to bez šinskog prevoza ne možete", kazao je Stojčić, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

U pitanju je, kako je rekao Stojčić, dvokolosečna pruga, što znači dva voza mogu da se mimoiđu u isto vreme, a voz će se kretati brzinom od 120 kilometara na sat.

Stojčić je naveo da su za Beograd, kada je reč o projektima vezanim za Ekspo, najvažniji oni koji se tiču saobraćaja i dodaje da će most na Savi sa šest traka, odnosno četiri plus dve trake za tramvaj, biti u funkciji u prvom kvartalu 2027. godine.