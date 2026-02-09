Troje ljudi povređeno je u tri odvojene saobraćajne nesreće koje su tokom noći zabeležene u Beogradu, naveli su iz Urgentnog centra.
3 POVREĐENA U 3 SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Beograđani se najviše žalili na gušenje i bolove u grudima, lekari Hitne pomagali pijanima
U 5.22 časova na putu kod surčinskog naselja Radiofar lakše je povređena jedna osoba, koja je zbrinuta u Urgentnom centru.
Dežurne ekipe su ukupno primile 109 poziva za intervenciju, od čega je svega 17 intervencija bilo na javnom mestu.
Najviše su se javljali ljudi sa hipertenzijom, kao i oni koji su se žalili na gušenje zbog srčanih i plućnih bolesti.
Obavljeno je nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju.
