Slušaj vest

U 5.22 časova na putu kod surčinskog naselja Radiofar lakše je povređena jedna osoba, koja je zbrinuta u Urgentnom centru.

Dežurne ekipe su ukupno primile 109 poziva za intervenciju, od čega je svega 17 intervencija bilo na javnom mestu.

Najviše su se javljali ljudi sa hipertenzijom, kao i oni koji su se žalili na gušenje zbog srčanih i plućnih bolesti.

Obavljeno je nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSUDAR DVA AUTOMOBILA KOD RADIOFARA: Povređena jedna osoba, prvi snimak noćne saobraćajke i u Kneza Miloša, srča svud unaokolo (VIDEO)
Screenshot 2026-02-09 075251.jpg
HronikaDANAS KREĆE VELIKA AKCIJA POLICIJE, VOZAČIMA SE NEĆE TOLERISATI JEDNA STVAR! Dok se ne ispune uslovi vozilo neće moći ni da krene! Dve grupe su na "radaru"
kurir najnovija vest
DruštvoNikud bez zimskih guma i lanaca: AMSS upozorava na maglu ali i da se vremenski uslovimogu začas promeniti uz sneg i poledicu
screenshot-11-copy.jpg
DruštvoStiže sneg u ovim mestima, a onda temperatura skače na skoro 20 stepeni! Detaljna prognoza za ovu nedelju, na Sretenje se vraća prava zima
Promena vremena, jesenje i zimsko