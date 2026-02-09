Slušaj vest

Brankov most i Gazela su prohodni. Jači saobraćaj beleži se na Autokomandi, a na Pančevcu jutros su vozila milela u smeru ka gradu, ali zastoja nije bilo.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS uporava na maglu, smanjenu vidljivost, a od večeras i na moguć sneg

Saobraćaj u Srbiji odvija se po promenljivim uslovima vožnje, dok je ujutro u većini mesta niska oblačnost i magla koje smanjuju vidljivost na ispod 200 metara, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U brdsko planinskim predelima očekuje se sneg uz pad temperature, a tokom dana kiša će najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske krajine, a kasnije, tokom noći, i u nižim predelima ostalih regiona.

AMSS savetuje upotrebu zimskih guma i odgovarajuću zimsku opremu, jer se vremenski uslovi na putevima mogu brzo promeniti, posebno uz maglu, sneg i poledicu.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje čekaju po pet sati, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Naxi kamere

