Ljermontovljeva ponovo radi: Evo gde sada vadite dokumenta i koliko košta novi parking na dva nivoa
Radovi na rekonstrukciji objekta MUP-a u Ljermontovljevoj ulici broj 12a u Beogradu su završeni, a službe koje su u toj zgradi smeštene od danas ponovo rade, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Rekonstrukcija je započeta 2023. godine, kada su delatnosti iz nadležnosti Uprave za upravne poslove privremeno preseljene u zgradu SIV-a 3 na Novom Beogradu. U tom periodu, poslovi poput izdavanja uverenja o prebivalištu, oglašavanja putnih isprava nevažećim, i izdavanja probnih vozačkih dozvola, obavljani su na toj lokaciji.
Za druge vrste upravnih poslova, među kojima su izdavanje ličnih dokumenata, registracija motornih vozila i zamena izdatih vozačkih dozvola, građani su zahteve mogli da podnose u bilo kojoj policijskoj stanici, bez obzira na mesto prebivališta.
Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, u objektu u Ljermontovljevoj smeštene su Uprava za upravne poslove i Uprava saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd, koje su od danas ponovo na raspolaganju građanima.
Mnogi i dalje nepravilno izgovaraju i pišu naziv ove beogradske ulice. Ova beogradska ulica je, između ostalog, poznata po tome što se u njoj nalazi MUP Republike Srbije, pa se u govoru često čuje: Idem u Ljermontovu da izvadim ličnu kartu i pasoš. Idem u Ljermontovu da podignem saobraćajnu dozvolu. U Ljermontovoj je bila velika gužva, pa ću sutra ići da zamenim vozačku dozvolu.
Međutim, ovaj oblik je pogrešan, jer je pravi naziv ove ulice Ljermontovljeva ulica, a ne Ljermontova ulica. Shodno tome, jedino je pravilno reći i pisati:
- Idem u Ljermontovljevu da izvadim ličnu kartu i pasoš.
- Idem u Ljermontovljevu da podignem saobraćajnu dozvolu.
- U Ljermontovljevoj je bila velika gužva, pa ću sutra ići da zamenim vozačku dozvolu.
Uprava za upravne poslove će raditi radnim danima od 7.30 do 20 časova i subotom od 7.30 do 15.30 časova.
Novina u odnosu na raniji period je iotvaranje parkirališta "Ljermontovljeva", koje se nalazi na dva nivoa i raspolaže sa 66 parking mesta. Cena parkiranja iznosi 50 dinara za prvi sat, dok se svaki naredni sat naplaćuje 100 dinara.
Kurir.rs/ RTS