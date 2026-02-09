Mnogi i dalje nepravilno izgovaraju i pišu naziv ove beogradske ulice. Ova beogradska ulica je, između ostalog, poznata po tome što se u njoj nalazi MUP Republike Srbije, pa se u govoru često čuje: Idem u Ljermontovu da izvadim ličnu kartu i pasoš. Idem u Ljermontovu da podignem saobraćajnu dozvolu. U Ljermontovoj je bila velika gužva, pa ću sutra ići da zamenim vozačku dozvolu.

Međutim, ovaj oblik je pogrešan, jer je pravi naziv ove ulice Ljermontovljeva ulica, a ne Ljermontova ulica. Shodno tome, jedino je pravilno reći i pisati:

- Idem u Ljermontovljevu da izvadim ličnu kartu i pasoš.

- Idem u Ljermontovljevu da podignem saobraćajnu dozvolu.

- U Ljermontovljevoj je bila velika gužva, pa ću sutra ići da zamenim vozačku dozvolu.