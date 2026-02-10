EDB Beograd za danas je planirala radove na području 5 beogradskih opština.
DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku i dve centralne opštine, isključenja počinju već od 8 sati
Spisak isključenja struje
Vračar
09:00 - 12:00 Mlatišumina 2a.
Zvezdara
09:00 - 14:00 ĆURTOVO BRDO: 2-8,1-9A, ĐORĐA PAVLOVIĆA: 2-4,8-10, DUŠANA RADOVIĆA: 8,18-18A,5D, MILANA RAKIĆA: 130B, PREDRAGA VASIĆA: 2-22B,1-17D, STUDENAC: 2-10A,1-9,
Savski venac
00:00 - 03:00 NIKOLAJA KRAVCOVA: 1A,
09:00 - 15:00 TEMIŠVARSKA: 4,
Voždovac
08:00 - 18:00 BRAĆE JERKOVIĆA: 199-203, Naselje BEOGRAD: VOJVODE VLAHOVIĆA: 3A-5B,
Obrenovac
08:00 - 18:00 Naselje BELO POLjE: KOLUBARSKA: 2-4O, KOLUBARSKA 2 DEO: 4B-8, Naselje OBRENOVAC: MILOŠA OBRENOVIĆA: 90,94-126,130-136,89-123, SAVE KOVAČEVIĆA: 4,12-20,24,30-32,37-39,
