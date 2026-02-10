3 DANA LJUBAVI I VINA U NOVOM BEOGRADU! Beograđane koji ne otputuju za praznik čekaju sjajna zabava i najfinija vina na pijaci Stari Merkator
U susret prazniku posvećenom ljubavi, vinogradarima, vinarima i ljubiteljima vina, posetioce ove pijace očekuje bogata i raznovrsna ponuda.
Dizajneri i male porodične radionice izložiće ručno rađene i unikatne proizvode - nakit, torbe, nesesere, predmete izrađene od keramike ili ukrašene dekupaž tehnikom, dekorativne sapune, sveće. Neizostavni deo ponude, činiće naravno i vino, tačnije razne vrste najkvalitetnijih vina, saopštile su Beogradske pijace.
Bilo da obeležavate Svetog Trifuna ili Dan zaljubljenih, posetite pijacu „Stari Merkator“ i Dane ljubavi i vina, uživajte u duhu praznika, dobroj atmosferi koju samo pijaca može da pruži i obradujte drage osobe i sebe kvalitetnim poklonima po povoljnim cenama.
„Dani ljubavi i vina“ - petak, subota i nedelja, 13., 14. i 15. februar od 8 do 16 časova na pijaci „Stari Merkator“.
Ulaz je slobodan.
Kurir.rs