Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Vračar, Gradska opština Vračar 10-13 časova
  • Zvezdara, Institut "Mihajlo Pupin" 9-13 časova
  • Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradLjermontovljeva ponovo radi: Evo gde sada vadite dokumenta i koliko košta novi parking na dva nivoa
Ljermontova MUP
BeogradJUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU: Prošao prvi udar, veliki broj vozila, ali sve se kreće (FOTO)
jutarnji špic.jpg
Beograd3 POVREĐENA U 3 SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Beograđani se najviše žalili na gušenje i bolove u grudima, lekari Hitne pomagali pijanima
hitna pomoć noć
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku ovih 6 delova grada!
utičnica