Slušaj vest

Popodnevni špic napravio je haos u Beogradu – gužve su na svim većim saobraćajnicama i mostovima. Najkritičnije u Nemanjinoj ulici, kod Vukovog spomenika, na Gazeli, Autokomandi i Mostu na Adi.

Kao što se može videti na gradskim kamerama, gužve su na svim većim saobraćajnicama, kao i mostovima. 

Saobraćajne gužve su primetne u Nemanjinoj ulici, u oba smera, kao i na Brankovom mostu, ali i na Gazeli, Autokomandi i u smeru ka Terazijskom tunelu. Plavi most, auto-put na Novom Beogradu su takođe u kolapsu. 

Gužve u saobraćaju, 9. februar Foto: Printscreen Naxi kamere

Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja!

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradBEOGRAĐANI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM! Popodnevni špic napravio haos u prestonici: Kolone u Nemanjinoj, Vukov spomenik krcat, mostovi zakovani (FOTO)
Screenshot 2026-02-05 160911.png
BeogradDUGA KOLONA NA PLAVOM MOSTU I NA AUTOKOMANDI: Na ostalim špic tačkama nema ni gužvi, ni zastoja! Na Gazeli sve teče (FOTO)
Screenshot 2026-02-05 082212.png
BeogradKOLONE NA PLAVOM MOSTU, NA BRANKOVOM NEMA GUŽVE: Sve se kreće i ništa ne stoji, izmene na trasama 5 linija GSP zbog leda
jutarnji špic.jpg
BeogradGOMILA SE NA BRANKOVOM I AUTOKOMANDI! Na Gazeli sve teče, GSP ide normalno
132132132.jpg