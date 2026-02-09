Popodnevni špic napravio je haos u Beogradu – ogromne gužve su na Gazeli, Autokomandi, Brankovom i Mostu na Adi, kao i u Nemanjinoj ulici i kod Vukovog spomenika
Popodnevni špic
GAZELA, AUTOKOMANDA I MOSTOVI ZAKRČENI! Popodnevni špic uzeo maha u prestonici, evo koje pravce izbegavati! (FOTO)
Popodnevni špic napravio je haos u Beogradu – gužve su na svim većim saobraćajnicama i mostovima. Najkritičnije u Nemanjinoj ulici, kod Vukovog spomenika, na Gazeli, Autokomandi i Mostu na Adi.
Kao što se može videti na gradskim kamerama, gužve su na svim većim saobraćajnicama, kao i mostovima.
Saobraćajne gužve su primetne u Nemanjinoj ulici, u oba smera, kao i na Brankovom mostu, ali i na Gazeli, Autokomandi i u smeru ka Terazijskom tunelu. Plavi most, auto-put na Novom Beogradu su takođe u kolapsu.
Gužve u saobraćaju, 9. februar Foto: Printscreen Naxi kamere
Vozačima se savetuje oprezna i strpljiva vožnja!
Kurir.rs
