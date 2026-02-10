Slušaj vest

Tokom radova na sanaciji kvara na kanalizacionoj mreži u Kruševačkoj ulici, između zona raskrsnica sa Todora Dukina i Strumičkom, od 10. februara od 9 časova do 16. februara, doći će do izmena rada linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

- Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Kruševačke ulice na posmatranoj deonici, zbog čega će vozila javnog prevoza na linijama 25, 25P, 26 i 26N u smeru ka naseljima Kumodraž i Braće Jerković, saobraćati Ulicama Maksima Gorkog, Južni bulevar, Ustanička, Jovana Subotića i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnim trasama - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će vozila na izmenjenom delu trasa koristiti postojeća stajališta, osim stajališta "Maksima Gorkog" koje u postojećem režimu koriste vozila sa linija 46 i 55 u smeru ka Autokomandi.