Pripadnici Rečne policije spasilo je danas popodne dvoje ruskih državljana, koji su sa jedrilice upali u Dunav.

Do nesreće je došlo u blizini Sportskog centra "Milan Gale Muškatirović" na Dorćolu.

Patrola je isplivala odmah nakon poziva za pomoć i iz hladne i brze reke izvukla i spasila dvoje ljudi.

Kurir.rs/Novosti

