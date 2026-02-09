Brzom intervencijom patrola je iz hladne i brze reke izvukla i spasila dvoje ljudi
Akcija spasavanja
Drama na Dunavu: Rečna policija spasila dvoje Rusa koji su upali u reku kod Dorćola
Slušaj vest
Pripadnici Rečne policije spasilo je danas popodne dvoje ruskih državljana, koji su sa jedrilice upali u Dunav.
Do nesreće je došlo u blizini Sportskog centra "Milan Gale Muškatirović" na Dorćolu.
Patrola je isplivala odmah nakon poziva za pomoć i iz hladne i brze reke izvukla i spasila dvoje ljudi.
Kurir.rs/Novosti
Reaguj
Komentariši