Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova obastilo je јavnost da će od sutra, 10. februara, od 7.30 ponovo početi da radi policijska stanica u Ulici Mije Kovačevića, popularna "Bela kuća".

MUP navodi u saopštenju da јe završena rekonstrukciјa obјekta Policiјske stanice Palilula, Policiјske uprave za grad Beograd, u Ulici Miјe Kovačevića broј 15 i od sutra, 10. februara 2026. godine, od 7.30 časova, zvanično će početi rad sa građanima, kao i obavljanje redovnih poslova i zadataka.

Odsek za upravne poslove Policiјske stanice Palilula obavljaće poslove iz svoјe nadležnosti radnim danima, od 7.30 do 20 časova, kao i subotom od 7.30 do 15.30 časova.

Ne propustiteBeogradLjermontovljeva ponovo radi: Evo gde sada vadite dokumenta i koliko košta novi parking na dva nivoa
Ljermontova MUP
BeogradNA RADOST STANARA U BLOKU 70: Rekonstruisano 100 parking mesta
Screenshot 2026-02-08 101912.jpg
BeogradGLAVNI URBANISTA STOJČIĆ: Pruga od centra Beograda do aerodroma i Ekspa biće završena za oko godinu dana
3503408-ekspo-ff.jpg
BeogradBEOGRADSKI ZOOLOŠKI VRT POSTAO BOGATIJI ZA NOVOG ČLANA! Posle 30 godina, rodio se pelikan u Beogradu - ima preko 2 KILOGRAMA!
Pelikan