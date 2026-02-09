Slušaj vest

Tokom radova u Kruševačkoj ulici, između zona raskrsnica sa Todora Dukina i Strumičkom, sutra od 9.00 časova ujutro pa do 16. februara, doći će do promena linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata Beograda za javni prevoz.

Vozila na linijama 25, 25P, 26 i 26N u smeru ka naseljima Kumodraž i Braće Jerković, će saobraćati Ulicama Maksima Gorkog, Južni bulevar, Ustanička, Jovana Subotića i dalje redovnim trasama.

Sekretarijat je saopštio i da će vozila na tim linijama, u smeru ka gradu, saobraćati redovnim trasama, preneo je Beoinfo.

Vozila će na izmenjenom delu trasa koristiti postojeća stajališta, osim stajališta "Maksim Gorki" koje koriste vozila sa linija 46 i 55 u smeru ka Autokomandi, saopšteno je.