Slušaj vest

Tokom radova u Kruševačkoj ulici, između zona raskrsnica sa Todora Dukina i Strumičkom, sutra od 9.00 časova ujutro pa do 16. februara, doći će do promena linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata Beograda za javni prevoz.

Vozila na linijama 25, 25P, 26 i 26N u smeru ka naseljima Kumodraž i Braće Jerković, će saobraćati Ulicama Maksima Gorkog, Južni bulevar, Ustanička, Jovana Subotića i dalje redovnim trasama.

Sekretarijat je saopštio i da će vozila na tim linijama, u smeru ka gradu, saobraćati redovnim trasama, preneo je Beoinfo.

Vozila će na izmenjenom delu trasa koristiti postojeća stajališta, osim stajališta "Maksim Gorki" koje koriste vozila sa linija 46 i 55 u smeru ka Autokomandi, saopšteno je.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaJAVNI PREVOZ U NEMAČKOJ PARALISAN ŠTRAJKOM: Autobusi, tramvaji i metro stali širom zemlje, dok vozovi i dalje saobraćaju
12.jpg
SrbijaDANAS U NOVOM SADU BESPLATAN GRADSKI PREVOZ Odnosi se na linije unutar teritorije grada, a evo šta je razlog
GSP.jpg
ZanimljivostiU ovoj evropskoj zemlji papreno kažnjavaju ako pričate preglasno na telefon: Putnik dobio račun od 200 evra
Putnici u gradskom prevozu
BeogradPREKID AUTOBUSKOG SAOBRAĆAJA U ŽARKOVU ZBOG SNEGA: Saobraćaj se odvija usporeno i u centru naselja
IMG_20260104_202856.jpg