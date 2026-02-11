Slušaj vest

U nedelju 15. februara dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni. U ponedeljak 16. februara dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 12 sati, a ista satnica važi i za utorak 17. februara.

Na dan državnog praznika - Sretenje (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 00 – 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu rade najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje 3 dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika - Dan državnosti Srbije - Sretenje mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u ovom Saopštenju.