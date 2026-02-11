Slušaj vest

Spisak isključenja struje

Vračar

09:00 - 14:00 GRČIĆA MILENKA: 28,29A-33, JUŽNI BULEVAR: 176-186,192-196,121,

Zvezdara

09:00 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: MAGE MAGAZINOVIĆ: 33-41, ZAPADNO SELIŠTE: 40-42A,46-58,45-49,

Savski venac

00:00 - 03:00 NIKOLAJA KRAVCOVA: 1A,
03:00 - 06:00 NIKOLAJA KRAVCOVA: 1A,

Rakovica

08:00 - 18:00 PATRIJARHA JOANIKIJA: 28-28V, VIDIKOVAČKI VENAC: 25-35, Naselje PETLOVO BRDO: VELjKA RAMADANOVIĆA: 2-10,

Stari grad

09:00 - 12:00 Cara Dušana 57.

Lazarevac

10:00 - 13:00 Opština Aranđelovac: Naseljeno mesto Venčani: zaseok Kamenica,Bunovica,Žuti oglavak i Kuzmanovići.
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Lajkovac: Živojina Mišića 33-73,100-168, Cvijićeva 1-23,2-10, Ljubomira Nenadovića 1-17, 2-10, Mila Banković 1-11,2-6 i ulica 4.jula.

Kurir.rs

