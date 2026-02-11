POVODOM SRETENJA: Besplatan ulaz u Etnografski muzej u Beogradu od 14. do 17. februara
Etnografski muzej u Beogradu najavio je da će povodom Sretenja, biti besplatan ulaz četiri dana - od 14. do 17. februara.
U saopštenju piše i da će tokom prazničnih dana muzej raditi po uobičajenom radnom vremenu.
Etnografski muzej je najavio i otvaranje izložbe posebne muzejske vrednosti, u subotu, 14. februara, uz, kako je naveo, jedinstven, otmen, najlepši predmet koji se prvi put predstavlja javnosti i vredan je divljenja.
Podsetili su da "Sretenje ima i dubok verski i narodni značaj", te da taj dan simbolično označava susret zime i leta. Prema narodnom verovanju, neudate devojke su na ovaj dan pažljivo posmatrale koga će prvog sresti ujutru, jer se smatralo da će budući mladoženja ličiti na tu osobu, naveli su.
Na Sretenje se, kakosu preneli, tradicionalno pale i sveće, za koje se veruje da plamenom štite dom od groma i drugih nevolja, noseći posebnu zaštitnu snagu.