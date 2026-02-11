Slušaj vest

Etnografski muzej u Beogradu najavio je da će povodom Sretenja, biti besplatan ulaz četiri dana - od 14. do 17. februara.

U saopštenju piše i da će tokom prazničnih dana muzej raditi po uobičajenom radnom vremenu.

Etnografski muzej je najavio i otvaranje izložbe posebne muzejske vrednosti, u subotu, 14. februara, uz, kako je naveo, jedinstven, otmen, najlepši predmet koji se prvi put predstavlja javnosti i vredan je divljenja.

Podsetili su da "Sretenje ima i dubok verski i narodni značaj", te da taj dan simbolično označava susret zime i leta. Prema narodnom verovanju, neudate devojke su na ovaj dan pažljivo posmatrale koga će prvog sresti ujutru, jer se smatralo da će budući mladoženja ličiti na tu osobu, naveli su.