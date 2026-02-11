Slušaj vest

Etnografski muzej u Beogradu najavio je da će povodom Sretenja, biti besplatan ulaz četiri dana - od 14. do 17. februara.

U saopštenju piše i da će tokom prazničnih dana muzej raditi po uobičajenom radnom vremenu.

Etnografski muzej je najavio i otvaranje izložbe posebne muzejske vrednosti, u subotu, 14. februara, uz, kako je naveo, jedinstven, otmen, najlepši predmet koji se prvi put predstavlja javnosti i vredan je divljenja.

Podsetili su da "Sretenje ima i dubok verski i narodni značaj", te da taj dan simbolično označava susret zime i leta. Prema narodnom verovanju, neudate devojke su na ovaj dan pažljivo posmatrale koga će prvog sresti ujutru, jer se smatralo da će budući mladoženja ličiti na tu osobu, naveli su.

Na Sretenje se, kakosu preneli, tradicionalno pale i sveće, za koje se veruje da plamenom štite dom od groma i drugih nevolja, noseći posebnu zaštitnu snagu.

Ne propustiteBeograd3 DANA LJUBAVI I VINA U NOVOM BEOGRADU! Beograđane koji ne otputuju za praznik čekaju sjajna zabava i najfinija vina na pijaci Stari Merkator
vizual Dani ljubavi i vina.png
BeogradZgrada policije počinje sa radom: Završena rekonstrukcija "Bele kuće", evo kada i u koje vreme je dostupna za građane
MUP Palilula
BeogradLjermontovljeva ponovo radi: Evo gde sada vadite dokumenta i koliko košta novi parking na dva nivoa
Ljermontova MUP