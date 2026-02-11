Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je šest osoba lakše povređeno, rečeno je u Hitnoj pomoći.
6 POVREĐENIH U 3 SAOBRAĆAJKE: Zahtevna noć za lekare beogradske Hitne pomoći
Svi povređeni su zbrinuti na licu mesta ili upućeni u Urgentni centar.
Lekarske ekipe intervenisale su 116 puta, od toga je 17 intervencija bilo na javnim mestima.
Zabeleženo je i pojačano javljanje Hitnoj pomoći hroničnih pacijenata koji su osećali tegobe zbog nagle promene vremena.
