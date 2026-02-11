Slušaj vest

Svi povređeni su zbrinuti na licu mesta ili upućeni u Urgentni centar.

Lekarske ekipe intervenisale su 116 puta, od toga je 17 intervencija bilo na javnim mestima.

Zabeleženo je i pojačano javljanje Hitnoj pomoći hroničnih pacijenata koji su osećali tegobe zbog nagle promene vremena.

Kurir.rs

