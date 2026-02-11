Slušaj vest

Izložba će prikazati raznovrsnost i značaj vilinskih konjica koji naseljavaju prostor naše zemlje. Postavka polazi od najranijih pisanih pomena ovih insekata u Kneževini Srbiji zabeleženih sredinom XIX veka, kao i u prvim radovima i terenskim istraživanjima nastavnika i učenika Druge beogradske gimnazije na tlu tadašnje Kraljevine Srbije.

Izložba, koja se otvara u 18 časova u Galeriji nauke i tehnike SANU traje do 28. februara.

Izložba osvetljava ulogu putopisaca i ranih istraživača, kao i nastanak prvih naučnih radova posvećenih ovoj izuzetnoj grupi insekata, uz osnovne taksonomske podele i ukazane razlike među grupama.

Foto: Beograd.rs

Posetioci izložbe imaće priliku da se upoznaju sa neobičnim karakteristikama i životnim ciklusom vilinskih konjica kao bića koja se rađaju iz vode.

Spektar boja i lepota „vilinskihˮ krila stoje u suprotnosti sa prirodom ovih životinja, a to je da su isključive grabljivice. Ovi insekti izvanredno vešto i hitro lete loveći svoj plen sa najvećim procentom uspešnosti u životinjskom svetu. Pored osobenosti grupe u pogledu razvoja, građe tela, navika i izbora staništa, postavka nam otkriva priče o pojedinim retkim vrstama, kao i novootkrivenim vrstama na teritoriji Srbije.

Posebna pažnja ukazana je njihovom ponašanju pored vode, a izdvaja se i sam čin parenja u kom mužjak i ženka u letu, formirajući kopulacionu petlju, zapravo obrazuju strukturu u obliku srca. Među izloženim eksponatima mogu se videti eskalati egzuvija, preparirani primerci odraslih vilinskih konjica, kao i detalji čeljusti njihovih larvi uvećanih uz pomoć binokularne lupe.

U okviru izložbe publika će moći da pogleda i video-rad „Krila nad vodomˮ Jelene Kovačević, koji je nastao u saradnji sa entomologom Zavoda za zaštitu prirode Srbije Acom Đurđevićem, stručnim saradnikom na ovoj izložbi. Pored razgovora sa entomologom, video prati i njegova terenska istraživanja na prirodnim staništima vilinskih konjica. U pojedinim sekvencama pojavljuje se i trogodišnji Gavrilo Đurđević, jedan od najmlađih entomologa-entuzijasta u našoj zemlji.