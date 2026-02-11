Ovaj susret najboljih atletičara se održava drugu godinu zaredom i nosi prestižni „zlatni” status u okviru „World Athletics Indoor Tour֧”-a, čime je svrstan među najbolje i najkvalitetnije dvoranske mitinge na planeti.

Publiku u Beogradu očekuje pravi atletski spektakl, uz nastupe svetskih i olimpijskih šampiona, kao i najboljih domaćih atletičara. Na programu su atraktivne discipline, među kojima su sprint na 60 metara, trke na 400 i 800 metara, kao i tehničke discipline poput skoka uvis, skoka udalj i troskoka.