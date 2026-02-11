Slušaj vest

Ovaj susret najboljih atletičara se održava drugu godinu zaredom i nosi prestižni „zlatni” status u okviru „World Athletics Indoor Tour֧”-a, čime je svrstan među najbolje i najkvalitetnije dvoranske mitinge na planeti.

Zlatni status garantuje vrhunski takmičarski nivo, izuzetno jaku konkurenciju i mogućnost osvajanja važnih bodova u borbi za plasman na najveća svetska takmičenja.

Screenshot 2026-02-11 095220.jpg
Foto: Beograd.rs

Publiku u Beogradu očekuje pravi atletski spektakl, uz nastupe svetskih i olimpijskih šampiona, kao i najboljih domaćih atletičara. Na programu su atraktivne discipline, među kojima su sprint na 60 metara, trke na 400 i 800 metara, kao i tehničke discipline poput skoka uvis, skoka udalj i troskoka.

Direktan prenos takmičenja biće na TV „Arena” od 14.30 do 19 časova.

Kurir.rs/Beograd.rs

