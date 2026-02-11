Slušaj vest

JKP „Parking servis“ je nastavio edukativna predavanja o pravilima ponašanja u saobraćaju za đake prvake. Prvo predavanje u opštini Surčin održano je u Jakovu, u OŠ „Vožd Karađorđe“, a akcija je nastavljena u Boljevcima, u OŠ „Branko Radičević“.

U sklopu 19. ciklusa akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“ u šest osnovnih škola opštine Surčin, predstavnici „Parking servisa“ druže se sa 480 đaka prvaka i kroz igru im pojašnjavaju kako da se bezbedno kreću na putu od kuće do škole.

Foto: Miloš Dangubić

Edukativnom predavanju za 58 đaka prvaka u OŠ „Branko Radičević“ u Boljevcima prisustvovali su izvršni direktor „Parking servisa“ Miloš M. Petrović i predsednik opštine Surčin Miloš Dangubić.

Predsednik opštine Surčin zahvalio je „Parking servisu“ što ulaže sredstva u edukaciju dece i misli na njihovu bezbednost i apelovao na vozače da uspore kada voze u blizini škola.

Foto: Marijana Vučić

Tradicionalno, đaci su od „Parking servisa“ dobili svetloodbojne prsluke, a za pokazano znanje bili su nagrađeni i sveskama, bojicama, savitljivim olovkama i rančevima.

U školskoj 2025/2026. godini, u okviru akcije „Đaci vas mole, usporite pored škole“, „Parking servis“ je do sada obišao 17 osnovnih škola u opštini Čukarici i 17 škola u Zemunu, a 3.807 đaka je pokazalo svoje znanje o saobraćajnim pravilima i uživalo u predavanju.

Foto: Milana Pavković

Posle obilaska škola u Surčinu, edukativna predavanja će biti održana za više od 2.000 učenika osnovnih škola u opštinama Barajevo i Palilula, a do kraja školske godine „Parking servis“ će obići osnovne škole na svih 17 beogradskih opština i đacima prvacima pokloniti svetloodbojne prsluke.

Za prethodnih 18 godina, koliko traje akcija „Đaci vas mole, usporite pored škole“, sa „Parking servisom“ se družilo i saobraćajna pravila naučilo preko 270.000 đaka prvaka.