OVAJ DEO ZEMUNA BIĆE DANAS BEZ VODE ČITAV DAN: Od 9 do 20 časova, spremite zalihe
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u četvrtak, 12. februara 2026. godine, od 9 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Široki put sa pripadajućim ulicama,
- Vojvode Novaka sa pripadajućim ulicama,
- Vojvođanskih brigada (od Širokog puta do Stanka Tišme),
- Save Grkinića i
- Branislava Barišića Doktora sa pripadajućim ulicama.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
