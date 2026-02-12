Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u četvrtak, 12. februara 2026. godine, od 9 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

- Široki put sa pripadajućim ulicama,
- Vojvode Novaka sa pripadajućim ulicama,
- Vojvođanskih brigada (od Širokog puta do Stanka Tišme),
- Save Grkinića i
- Branislava Barišića Doktora sa pripadajućim ulicama.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDELOVI BEOGRADA BEZ VODE ČAK 30 SATI: Isključenje u ponoć! Spremite zalihe na vreme
shutterstock_2232162815.jpg
BeogradRADNO VREME ZA DAN DRŽAVNOSTI - SRETENJE: Kako će raditi trgovci, zanatlije i benzinske pumpe u dane praznika
supermarket
Beograd"VILINSKI KONJICI SRBIJE" Čudesna Izložba u Beogradu, od najranijih pisanih pomena ovih insekata u Kneževini Srbiji! Kad se pare, formiraju oblik srca
Screenshot 2026-02-11 094540.jpg
BeogradAkcija „Đaci vas mole, usporite pored škole“ u opštini Surčin
JKP Parking servis - Đaci vas mole usporite pored škole - OŠ Branko Radičević Boljevci 2 (foto Marijana Vučić).jpg
BeogradPOVODOM SRETENJA: Besplatan ulaz u Etnografski muzej u Beogradu od 14. do 17. februara
etnografski-muzej.jpg