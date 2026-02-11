Slušaj vest

Tokom obeležavanja Dana državnosti Srbije – Sretenja, u javnom prevozu važiće nedeljni red vožnje, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

To znači da će u ponedeljak i utorak, 16. i 17. februara, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biti primenjen red vožnje za nedelju.

Kurir.rs/Beograd.rs

