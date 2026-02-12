Slušaj vest

Spisak isključenja struje

Stari grad

08:30 - 12:30 DžORDžA VAŠINGTONA: 26-32,17, HILANDARSKA: 19, JELENE ĆETKOVIĆ: 12-14, KOSTE STOJANOVIĆA: 6,1-1, MILUTINA BOJIĆA: 2-8,3-9, PALMOTIĆEVA: 12-16F/8,17-29, SVETOGORSKA: 30,27-29,33,

Zvezdara

09:00 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: BILjANE JOVANOVIĆ: 8-18A,3-15,19-23A,

Palilula

09:00 - 14:00 Naselje OVČA: MILETA LOJKOVIĆA: BB,4,8-10,24,7,11,17,21,25-31,37, OVČANSKI PUT: 1A,

Voždovac

08:30 - 14:00 Naselje RIPANj: PUT ZA KOLONIJU: 33-41, ŽELEZNIČKA: 217-227A,231A-233A,237-249,

Novi Beograd

08:00 - 18:00 GANDIJEVA: 159-165, OMLADINSKIH BRIGADA: 172-186,204-210,

Zemun

08:00 - 16:00 DUBROVAČKA: 10,3-9,

Grocka

09:00 - 13:00 Naselje KALUĐERICA: PETRA KOČIĆA: 1-5, Naselje LEŠTANE: DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 2A,8-10C,16D-16Đ,1, SMEDEREVSKI PUT: 2-12B,16-20,26-30,44-46,11,15-17,29-29A,37-39,

Obrenovac

10:00 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: KRALjA MILUTINA: BB,7,13B, MARKA MILOVANOVIĆA: 5-15G,

Sopot

09:00 - 16:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 88D-88Đ,195A-195C, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,59A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, PRVOMAJSKA: 54,

Lazarevac

09:00 - 11:00 Naseljeno mesto Dren, naseljeno mesto Lazarevac u ulici Branislava Milutinovića.
12:00 - 14:00 Naseljeno mesto Lazarevac deo na Županjskom putu.

Kurir.rs

