Beograd
POSEBAN RED VOŽNJE ZA ZADUŠNICE: Evo koje će sve GSP linije biti pojačanje u subotu
U subotu, 14. februara, od 8 do 16 časova zbog Zadušnica biće pojačani redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Pojačani redovi vožnje biće na linijama 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708.
U vremenskom intervalu od 8 do 16 časova privremeno će biti uspostavljena i linija 75L (GO Novi Beograd- Bežanijsko groblje) sa dva vozila.
