Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danasdobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Golubac, Osnovna škola "Branko Radičević" 9-14 časova
  • Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
  • Mionica, Kulturni centar 9-14 časova
  • Beograd, AVNET, autobus 9-13 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Smederevo, HBIS Group Serbia Iron&Steel 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs
Ne propustiteBeogradPOSEBAN RED VOŽNJE ZA ZADUŠNICE: Evo koje će sve GSP linije biti pojačanje u subotu
Screenshot 2025-11-24 102014.jpg
BeogradRED VOŽNJE GSP ZA PRAZNIKE: Ovako će ići vozila gradskog prevoza
IMG_20260129_154628.jpg
BeogradAkcija „Đaci vas mole, usporite pored škole“ u opštini Surčin
JKP Parking servis - Đaci vas mole usporite pored škole - OŠ Branko Radičević Boljevci 2 (foto Marijana Vučić).jpg
BeogradKOLAPS KOD BEOGRAĐANKE: Tramvaj udario u automobil, stvaraju se zastoji (FOTO)
nesreća kod beograđanke