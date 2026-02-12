Transfuzija krvi
Vaše malo nekome znači sve! Danas na ovim mestima možete spasiti život!
Građani koji žele nekome da pomognu i danasdobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.
- Golubac, Osnovna škola "Branko Radičević" 9-14 časova
- Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
- Mionica, Kulturni centar 9-14 časova
- Beograd, AVNET, autobus 9-13 časova
- Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
- Smederevo, HBIS Group Serbia Iron&Steel 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
