Večeras je u NCR zgradi na Novom Beogradu izbio požar. Svi zaposleni su evakuisani, a uzrok i okolnosti incidenta utvrdiće uviđaj
Evakuacija
POŽAR U POSLOVNOJ ZGRADI NA NOVOM BEOGRADU Hitno evakuisani svi zaposleni, vatrogasci na terenu (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras je došlo do požara u NCR zgradi na Novom Beogradu.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "serbialive_vesti" svi zaposleni su evakuisani.
- Čuo se alarm, ljudi su se evakuisali iza zgrade - rekao je jedan od očevidaca za Telegraf.
Trenutno nije poznato gde je i kako došlo do požara.
Uviđajem će biti utvrđene sve okolnosti incidenta, dok je na terenu jedno vatrogasno vozilo.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši