Večeras je došlo do požara u NCR zgradi na Novom Beogradu. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "serbialive_vesti" svi zaposleni su evakuisani. 

- Čuo se alarm, ljudi su se evakuisali iza zgrade - rekao je jedan od očevidaca za Telegraf. 

Trenutno nije poznato gde je i kako došlo do požara. 

Uviđajem će biti utvrđene sve okolnosti incidenta, dok je na terenu jedno vatrogasno vozilo. 

Kurir.rs

