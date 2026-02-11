Slušaj vest

Večeras je došlo do požara u NCR zgradi na Novom Beogradu.

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "serbialive_vesti" svi zaposleni su evakuisani.

- Čuo se alarm, ljudi su se evakuisali iza zgrade - rekao je jedan od očevidaca za Telegraf.

Trenutno nije poznato gde je i kako došlo do požara.

Uviđajem će biti utvrđene sve okolnosti incidenta, dok je na terenu jedno vatrogasno vozilo.