Pune ruke posla i zbog saobraćajnih udesa svakodnevno imaju i ekipe Hitne pomoći koje su i tokom prethodne noći intervenisale širom grada.

Koliko je bilo intervencija na javnim mestima i zbog čega su se pacijenti najčešće javljali noćas lekarima Hitne pomoći, otkrila je dr Violeta Nikolić:

Violeta Nikolić Foto: Kurir Televizija

- Bilo je 96 intervencija tokom noći, 17 na javnim mestima, imali smo 6 dečijih poziva i dva akutna koronarna događaja po tipu STEM-infarkta, prevezena direktno u angiosalu KBC Zemun.

- Pored toga imali smo i tri saobraćajne nezgode, troje povređenih, dvoje je prevezeno dalje. Iz tih saobraćajnih nezgoda, imamo jednu tešku traumu, rano jutros u 5.45, u visini Dobanovaca, smer ka Beogradu, teško je povređen muškarac, star 62 godine, koji je sa teškim telesnim povredama prevezen u Zemunsku bolnicu.

Nesreća na Banovom Brdu

U jučerašnjoj dnevnoj smeni, doktorka kaže da je bilo čak 161 intervencija, dok je 41 na javnim mestima:

- Dobra stvar je da juče nije bilo akutnih koronarnih događaja, ali opet, dogodile su se dve saobraćajne nezgode sa šestoro povređenih, svi su prevezeni dalje i opet imamo dve teške traume iz tih saobraćajnih udesa. U 10.30h u Požeškoj ulici teško je povređena devojčica stara 12 godina koja je prevezena u dežurnu dečju ustanovu.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Uzroci saobraćajnih nezgoda

Sve češće uzročnici saobraćajnih nesreća su vožnje u alkoholisanom stanju ili po dejstvu psihoaktivnih supstanci. Nikolić ističe da vožnja zahteva pun fokus, dakle potpunu koncentraciju, dobru procenu i brzu reakciju:

- To je jedan složen kognitivni proces koji znatno narušavaju pomenute supstance, i alkohol i sve droge. Tako da je vrlo važno da vozači koji su po dejstvu ovih supstanci ni u kom slučaju ne sedaju za volan jer na taj način ugrožavaju pre svega sebe, a zatim i sve ostale učesnike u saobraćaju - kaže Nikolić i dodaje:

- Alkohol je izuzetno jak depresor centralnog nervnog sistema i ima direktno i snažno dejstvo, samim tim usporava reakcije, smanjuje koncentraciju, pažnju, narušava procenu između brzine i distance kod vozila, stvara lažni osećaj samopouzdanja, samokontrole, pojačavajući impulsivnost kod vozača, time precenjuje sebe, i potcenjuje mogućnost opasnosti i rizika. Zbog toga dolazi do pomenutih saobraćajnih udesa. Vozač u alkoholisanom stanju ne vidi pravovremeno, već je prekasno, a znamo da u saobraćaju i jedan delić sekunde može biti fatalan i može da dovede do gubitka života.

