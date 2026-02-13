ISKLJUČENJA POČINJU U 8 SATI: Delovi osam beogradskih opština danas bez struje
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.
Spisak isključenja struje:
Stari grad 08:30 - 11:30
CETINjSKA: 20-32,11-17, DžORDžA VAŠINGTONA: 2-4,
Zvezdara 09:00 - 14:00
ĐURIĆEVA: 12-18,24-28V/2,15-17,23-25,29-33, STANKA VRAZA: 44-46,65, SVETOG NIKOLE: 82-98,
Zvezdara 09:00 - 14:00
JEDRENSKA: 2,
Čukarica 08:30 - 14:00
Naselje VELIKA MOŠTANICA: DOBRIVOJA JOVANOVIĆA: 83-89, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 3.DEO: 14-20,24-36,9-11,15-15, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 6.DEO: 1-7A,
Čukarica 09:00 - 12:00
Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: 8,
Čukarica 09:00 - 15:00
Naselje OSTRUŽNICA: LjUBE RANKOVIĆA: 18-38A,11,17-27B, PETROVIĆA BRDO: 30A,38B,13-15,23,
Novi Beograd 08:00 - 18:00
GANDIJEVA: 196-204, NEHRUOVA: 129-135,
Zemun 10:00 - 13:00
Naselje BATAJNICA: KRALjA MIHAILA ZETSKOG : 67k,
Zemun 08:00 - 16:00
DUBROVAČKA: 2-8, GLAVNA : 23-25,
Obrenovac 08:00 - 18:00
Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE TEŠIĆA: 42-48,63,67, BARIČ: 1, BARIČKA REKA: 4, BARIČKIH BORACA: 8-8A,40-44B,58B-60A,17-19,23,37-49G,59B,1111, BOSANSKA: 14-18, BUDE DAVIDOVIĆA: 2,1-5,37, DUVANIŠTE: 2C,1, JANKA TEŠIĆA: 44-54,66-68,72-72B,78,90,94,110-110G,37,45,49-53,59-65,69-77,81-95B,99-101A,107,183, JEZERO: 16-16,23, JEZERSKA: 2-14,1-7,13, JEZERSKA 1.DEO: 2,10,16,20-20,11, JEZERSKI PUT: 4,16-18,28C-32,52B,9-11,15A,31,45, JEZERSKI PUT 1.DEO: 45, KOLONIJA 1.DEO: 14,20, NIKE MAKSIMOVIĆA: 2B-4,1,5,9, OBRENOVAČKI PUT: 0-0,74,98-110,114-136,148-150,1-1BB,5,13,37-41,45,49-67,71-73,77-81,85-89,93-115, OMLADINSKIH BRIGADA: 8-20,24-24V,30,34-36V,40-40G,50-52,66,1,11-11A,17-17B,21-35,45B-45G,49-53,57,61A-61G,65-65A,69-73, RADA TADIĆA: 22,106,1-1A,7,13-15,19,25-29,35-37,43, SARAJEVSKA: 2,1-3, USTANIČKA: 2-12B,16-16F,1C-19, VLADIMIRA VUJOVIĆA: 10-12,16,20-24, VOJISLAVA ILIĆA: 3A, ŽELEZNIČKA: 2-12B,1-9A,
Sopot 08:00 - 20:00
Naselje SOPOT: DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 2-2A,5-15, DRAGOMIRA VELIKIĆA: bb,2-6,10,18,22-44,48-80,1,5A,17,27-39A,45, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 40-40,27A, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-8,12-20,1-23, KAPETANA DRAGIĆA: 7-7A, KNEZA VIĆENTIJA PETROVIĆA: 5, PRVOG MAJA: 4-14A,18,22-24A,3-5,9,13-15,31, RATKA JEVIĆA: 12,24, ROPOČEVAČKA: 2,1A, USTANIČKA: 2-6,1A-15,19, VOJVODE PUTNIKA: 2-14,20-52,1-1,9-13,17-33,39-43E,47-53,
Stari grad 09:00 - 11:00
Čika Ljubina 7.
Lazarevac 08:00 - 14:00
Naseljeno mesto Medoševac od Nove škole prema Burovu.
Lazarevac 08:00 - 15:00
Naseljeno mesto Donji Mušić.