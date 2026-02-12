Slušaj vest

Povodom Dana zaljubljenih, u tržnom centru BIG Fashion u Beogradu, 14. i 15. februara od 14 do 20 časova biće postavljena interaktivna instalacija "Prihvati izazov i otključaj ljubav", osmišljena kao zabavna i simbolična aktivacija koja poziva posetioce da se zaustave na trenutak, poigraju se idejom ljubavi i razmene poruke ljubavi. Centralni deo postavke čini zid sa katancima u obliku srca i mnoštvom ključeva, gde svaki posetilac može da okuša sreću i simbolično „otključa ljubav“.

Pored toga, poseban deo posvećen je ljubavnim porukama. Posetioci će moći da izaberu kovertu i izvuku poruku koja je već napisana — kao ličnu poruku za sebe, nešto što će ih pratiti i podsetiti na lepe emocije i namere u ljubavi. Nakon toga, imaće priliku da napišu i ostave svoju želju za nekog ko tek dolazi, čime se stvara krug dobrih misli i lepih reči.