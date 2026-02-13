Služba Hitne pomoći obavila je tokom noći u Beogradu 130 intervencija, od čega 15 na javnom mestu, rečeno je iz te službe.

Kako je navedeno, od intervencija na javnom mestu, jedna je bila u vezi sa padom vozača sa motora, gde nije bilo teških povreda, dok su ostale bile zbog lakših povreda ili neumerenog unošenja alkohola.