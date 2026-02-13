Slušaj vest

Služba Hitne pomoći obavila je tokom noći u Beogradu 130 intervencija, od čega 15 na javnom mestu, rečeno je iz te službe.

Kako je navedeno, od intervencija na javnom mestu, jedna je bila u vezi sa padom vozača sa motora, gde nije bilo teških povreda, dok su ostale bile zbog lakših povreda ili neumerenog unošenja alkohola.

Tokom noći, službi Hitne pomoći najčešće su se javljali hronični bolesnici, uglavnom oni koji imaju problema sa hipertenzijom.

