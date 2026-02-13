MAGIJA NA DORĆOLU - KAFIĆ U SVETU HARIJA POTERA: Platforma 9 ¾ i lebdeća svetla - evo gde popiti kafu među čarobnim šeširima i metlama
U Beogradu je nedavno otvoren kafić posvećen Hariju Poteru, a već mesecima svi pričaju o ovom specijalnom mestu za male i velike čarobnjake.
Kako izgleda kada zakoračite u magični svet legendarnog Harija i uz to popijete kafu, za Kurir televiziju, otkrila je Viktorija Đurović, vlasnica kafića.
Kako je nastao koncept kafića?
- Bilo nam je potrebno nekoliko meseci da sve realizujemo - želeli smo da izgleda realistično i kvalitetno, a na tržištu nismo mogli da pronađemo odgovarajuće predmete. Zato smo suprug i ja sami pravili oko 90 odsto stvari u lokalu. Trudili smo se da svaki detalj, od ulaza pa do replike platforme 9 ¾, metli, kamenja sa pismima koja pozivaju u "Hogwarts", bude autentičan. Svako ko je gledao bar jedan film odmah prepoznaje detalje - rekla je Đurović.
Dodala je da su ljudi stvarno oduševljeni, pogotovo zbog rekvizita za fotografisanje.
- Svi vole da se slikaju i reakcije su zaista pozitivne. Čak i oni koji nisu fanovi teme smatraju da je sve izuzetno zanimljivo, jer ovako nešto do sada nisu imali priliku da vide u Beogradu.
Najčešći posetioci
- Očekivano, deca su najviše oduševljena, ali i roditelji koji su odrasli uz Potera i njegovu družinu dolaze sa velikim uživanjem. Stranci su takođe stalni gosti. Nismo očekivali da će dolaziti toliko mlađi posetioci, ali mala deca dolaze obučena u njihove uniforme, što je zaista preslatko - zaključila je Đurović.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs