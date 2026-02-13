Slušaj vest

U Beogradu je nedavno otvoren kafić posvećen Hariju Poteru, a već mesecima svi pričaju o ovom specijalnom mestu za male i velike čarobnjake.

Kako izgleda kada zakoračite u magični svet legendarnog Harija i uz to popijete kafu, za Kurir televiziju, otkrila je Viktorija Đurović, vlasnica kafića.

Kako je nastao koncept kafića?

- Bilo nam je potrebno nekoliko meseci da sve realizujemo - želeli smo da izgleda realistično i kvalitetno, a na tržištu nismo mogli da pronađemo odgovarajuće predmete. Zato smo suprug i ja sami pravili oko 90 odsto stvari u lokalu. Trudili smo se da svaki detalj, od ulaza pa do replike platforme 9 ¾, metli, kamenja sa pismima koja pozivaju u "Hogwarts", bude autentičan. Svako ko je gledao bar jedan film odmah prepoznaje detalje - rekla je Đurović.

Viktorija Đurović, vlasnica kafića Foto: Kurir Televizija

Dodala je da su ljudi stvarno oduševljeni, pogotovo zbog rekvizita za fotografisanje.

- Svi vole da se slikaju i reakcije su zaista pozitivne. Čak i oni koji nisu fanovi teme smatraju da je sve izuzetno zanimljivo, jer ovako nešto do sada nisu imali priliku da vide u Beogradu.

kafić na Dorćolu, inspirisan filmom Hari Poter Foto: Kurir Televizija

Najčešći posetioci

- Očekivano, deca su najviše oduševljena, ali i roditelji koji su odrasli uz Potera i njegovu družinu dolaze sa velikim uživanjem. Stranci su takođe stalni gosti. Nismo očekivali da će dolaziti toliko mlađi posetioci, ali mala deca dolaze obučena u njihove uniforme, što je zaista preslatko - zaključila je Đurović.

