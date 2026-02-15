Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Bogatić, Belotić, Osnovna škola 9-14 časova
  • Koceljeva, Crveni krst 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradPUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U BEOGRADU: 123 intervencije u noćnoj smeni, 32 na javnom mestu
Hitna pomoć
BeogradMAGIJA NA DORĆOLU - KAFIĆ U SVETU HARIJA POTERA: Platforma 9 ¾ i lebdeća svetla - evo gde popiti kafu među čarobnim šeširima i metlama
Hari Poter
BeogradIZVEŠTAJ HITNE POMOĆI: U Beogradu 13 intervencija tokom noći, bez težih povreda
Hitna pomoć
BeogradISKLJUČENJA POČINJU U 8 SATI: Delovi osam beogradskih opština danas bez struje
0901-shutter.jpg