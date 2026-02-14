Beograd
GRMELO SA KALEMEGDANA! Počasna artiljerijska paljba povodom Dana državnosti (FOTO)
Povodom obeležavanja 15. februara – Dana državnosti Republike Srbije, po naređenju predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su danas počasnu artiljerijsku paljbu sa Savskog platoa na Kalemegdanu.
Počasnoj paljbi od 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić.
Prisustvovao ministar Gašić Foto: Milos Savic/MC Odbrana
Srbija obeležava Sretenje - Dan državnosti u znak sećanja na 15. februar 1804. godine kada je podignut Prvi srpski ustanak pod vođstvom vožda Karađorđa i kada je 1835. godine donet Sretenjski ustav, prvi savremeni Ustav Srbije.
