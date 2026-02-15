Slušaj vest

Devojčica uzrasta 14 godina je teško povređena u saobraćajnoj nesreći kada je oborena kao pešak, sinoć oko 21 sat u Beogradu, kod tržnog centra Galerija, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Muškarac starosti 24 godine teško je povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd - Novi Sad, kod isključenja za Novi Sad, dok je devojka od 28 godina lakše povređena.

Ukupno je noćas beogradska Hitna pomoć intervenisala 114 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga je na javnim mestima intervenisala 24 puta.

Kurir.rs/Beta

