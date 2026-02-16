Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Institut za transfuziju krvi Srbije 8-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Mladić (24) teško povređen kod isključenja za Novi Sad, u teškom stanju i devojčica pešak oborena kod TC Galerija
hitna pomoć noć
BeogradVaše malo nekome znači sve! Danas na ovim mestima možete spasiti život!
BeogradGRMELO SA KALEMEGDANA! Počasna artiljerijska paljba povodom Dana državnosti (FOTO)
mls_7813_1771085467.jpg
BeogradPUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U BEOGRADU: 123 intervencije u noćnoj smeni, 32 na javnom mestu
Hitna pomoć