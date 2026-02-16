Hitna pomoć je tokom večeri i noći zabeležila 109 intervencija, od kojih je 13 bilo na javnom mestu.
Beograd
TEGOBE SA DISANJEM, SRCEM I SAOBRAĆAJKE: Burna noć za lekare beogradske Hitne pomoći
Dve osobe su lakše povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se sinoć desile u Beogradu, naveli su u Hitnoj pomoći.
Osobe su prvo zbrinute na javnom mestu, a onda i prevezene u dežurnu zdravstvenu ustanovu, javlja RTS. Hitna pomoć je tokom večeri i noći zabeležila 109 intervencija, od kojih je 13 bilo na javnom mestu.
Najviše su se javljali hronični bolesnici, osobe sa respiratornim i srčanim tegobama.
Kurir.rs/Beta
