Dve osobe su lakše povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se sinoć desile u Beogradu, naveli su u Hitnoj pomoći.

Osobe su prvo zbrinute na javnom mestu, a onda i prevezene u dežurnu zdravstvenu ustanovu, javlja RTS. Hitna pomoć je tokom večeri i noći zabeležila 109 intervencija, od kojih je 13 bilo na javnom mestu.

Najviše su se javljali hronični bolesnici, osobe sa respiratornim i srčanim tegobama.

Kurir.rs/Beta

